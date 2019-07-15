Четвертый кандидат в губернаторы Курганской области сдал документы в избирательную комиссию

Депутат Курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров 15 июля отнес документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Тем самым, Сидоров стал последним четвертым кандидатом, который будет пробовать свои силы в предвыборной гонке за кресло губернатора Зауралья.

Сидоров отметил, что в случае его победы сенаторами от региона могут стать первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов, член КПРФ из Притобольного района Татьяна Кузьмина и сельский депутат Анатолий Карасев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, документы в избирком региона уже принесли координатор зауральского отделения ЛДПР Юрий Ярушин, кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.