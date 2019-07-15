На Ямале отчим напичкал падчерицу таблетками и три дня насиловал

39-летний отчим из Тарко-Сале отправится в колонию за изнасилования падчерицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Впервые он надругался над девочкой в январе. Потом, пытаясь "вылечить её от простуды" и "успокоить" после преступления, насильник дал ей выпить таблетки, в том числе содержащие фенобарбитал и хлорпромазин. Реакцией на препарат стало угнетение сознания и понижение двигательной активности, а также отравление фенобарбиталом. После этого преступник ещё три дня насиловал жертву.

Прекратить это смогла вернувшаяся домой мать пострадавшей. Она вызвала дочери "скорую", девочка, получив помощь медиков, рассказала о случившемся. Насильник частично признал вину, объяснив, что во время большей части преступлений был пьян, отчего не помнит, как именно надругался над падчерицей. Суд отправил его на 13 лет в колонию строгого режима.