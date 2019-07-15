"Транснефть – Сибирь" осуществило выпуск мальков стерляди в реку Тобол

"Транснефть – Сибирь" осуществило выпуск свыше 373 тысяч мальков стерляди в реку Тобол на территории Ярковского района Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть-Сибирь".

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов "Транснефть" на период 2019-2021 годов.

В целях сохранения жизнестойкости мальков к месту выпуска они были доставлены специализированным транспортом. Удовлетворительное состояние биоресурсов подтверждено комиссией, в состав которой вошли представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, Федерального государственного бюджетного учреждения "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов".

До конца текущего месяца в реку Тобол будет выпущено еще 93,3 тысячи мальков стерляди. На реализацию данных мероприятий направлено 16,7 млн рублей.

Ранее предприятие заключило договоры на выращивание и выпуск молоди рыб ценных пород с Сладковским товарным рыбоводческим хозяйством. Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в зоне ответственности управлений магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь".