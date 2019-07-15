Пекин введёт санкции против американских компаний за продажу оружия на Тайвань
Пекин намерен ввести санкции против американских предприятий, продающих оружие Тайваню.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал действия Соединённых Штатов нарушением норм международного права, в том числе принципа "Одного Китая".
Дипломат заявил, что продажа американского оружия Тайваню подрывает суверенитет и национальную безопасность Китая. В этой связи, для защиты своих национальных интересов Пекин введёт санкции против сотрудничающих с Тайванем американских компаний.
От работы с этими компаниями откажутся правительство и государственные предприятия КНР.
Список подсанкционных компаний не разглашается, однако Гэн Шуан подчеркнул, что китайцы всегда внимательно следят за своими заявлениями, поэтому и на сей раз сделают то, что собираются.
Тайвань и материковый Китай, фактически разделённые по итогам гражданской войны, со временем пришли к варианту сосуществования в рамках политики "Одна страна - две системы". Однако режим в Тайбэе опасается поглощения коммунистическим Китаем и для сдерживания этой угрозы намеревается модернизировать свои вооружённые силы, в особенности подводные лодки, авиацию и бронетанковые войска. Соблюдение принципа "Одна страна - две системы" играло важную роль во взаимоотношениях Пекина и Вашингтона, однако администрация Дональда Трампа всё активнее разыгрывает тайваньскую карту для давления на КНР и намеревается увеличить продажи оружия на остров.