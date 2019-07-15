06 Августа 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан (2017) | Фото: www.fmprc.gov.cn

Пекин введёт санкции против американских компаний за продажу оружия на Тайвань

Пекин намерен ввести санкции против американских предприятий, продающих оружие Тайваню.
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Представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал действия Соединённых Штатов нарушением норм международного права, в том числе принципа "Одного Китая".

Дипломат заявил, что продажа американского оружия Тайваню подрывает суверенитет и национальную безопасность Китая. В этой связи, для защиты своих национальных интересов Пекин введёт санкции против сотрудничающих с Тайванем американских компаний.

От работы с этими компаниями откажутся правительство и государственные предприятия КНР.

Список подсанкционных компаний не разглашается, однако Гэн Шуан подчеркнул, что китайцы всегда внимательно следят за своими заявлениями, поэтому и на сей раз сделают то, что собираются.

Тайвань и материковый Китай, фактически разделённые по итогам гражданской войны, со временем пришли к варианту сосуществования в рамках политики "Одна страна - две системы". Однако режим в Тайбэе опасается поглощения коммунистическим Китаем и для сдерживания этой угрозы намеревается модернизировать свои вооружённые силы, в особенности подводные лодки, авиацию и бронетанковые войска. Соблюдение принципа "Одна страна - две системы" играло важную роль во взаимоотношениях Пекина и Вашингтона, однако администрация Дональда Трампа всё активнее разыгрывает тайваньскую карту для давления на КНР и намеревается увеличить продажи оружия на остров.

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Пекин введёт санкции против американских компаний за продажу оружия на Тайвань

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Теги: Китай, Тайвань, США, санкции, оружие, Гэн Шуан



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