На Южном Урале женщине, виновной в смерти своего сына-инвалида, дали условный срок

25-летнюю жительницу Еткульского района Челябинской области признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, в результате которой погиб ее 4-летний сын.

Днем 18 октября прошлого года в поселке Лесной женщина ненадолго ушла из дома, где в кроватке лежал ее сын-инвалид, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В комнате от затопленной печи началось тление дивана и ребенок задохнулся продуктами горения. Женщина вернулась домой и нашла своего сына без признаков жизни.

Суд назначил непутевой матери 1 год условно.