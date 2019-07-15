06 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале женщине, виновной в смерти своего сына-инвалида, дали условный срок

25-летнюю жительницу Еткульского района Челябинской области признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, в результате которой погиб ее 4-летний сын.

Днем 18 октября прошлого года в поселке Лесной женщина ненадолго ушла из дома, где в кроватке лежал ее сын-инвалид, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В комнате от затопленной печи началось тление дивана и ребенок задохнулся продуктами горения. Женщина вернулась домой и нашла своего сына без признаков жизни.

Суд назначил непутевой матери 1 год условно.

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На Южном Урале женщине, виновной в смерти своего сына-инвалида, дали условный срок

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Теги: Лесной, Еткульский район, диван, продукты горения, мать, сын, инвалид, гибель, СК, суд



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