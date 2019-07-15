В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на осенние довыборы в Госдуму

В Свердловской области завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты Государственной думы на дополнительных выборах по Серовскому одномандатному округу №174. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

Документы в окружной избирком представили все восемь кандидатов от политических партий, списки которых были заверены ЦИК РФ. В порядке самовыдвижения не заявился ни один кандидат. По данным избирательной комиссии, на сегодняшний день зарегистрирован один кандидат - в пятницу, 12 июля, комиссия выдала удостоверение Ирине Скачковой от партии "Яблоко". Еще одному кандидату - Сергею Капчуку от "Партии роста" - было отказано в регистрации по причине отсутствия у него пассивного избирательного права.

Решения о регистрации остальных кандидатов: Евгении Чудновец от ЛДПР, Алексея Коровкина от "Справедливой России", Габбаса Даутова от КПРФ, Дмитрия Зенова от "Коммунистов России", Игоря Рузакова от партии "Зеленые" и Антона Шипулина от "Единой России" должны быть приняты избирательной комиссией Свердловской области в течение 10 дней с момента сдачи ими полного пакета документов. Как пояснили в избиркоме, этот срок истекает в 18 часов 24 июля.

Напомним, экс-биатлонист Шипулин сегодня объявил, что он уже сдал все необходимые документы для участия в довыборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.