В Челябинске поймали подростка, который с ножом напал на почтальона и пытался отобрать у нее деньги

В Челябинске поймали подростка, который с ножом напал на почтальона с целью отобрать у нее пенсионные деньги.

Утром 14 июля в подъезде одного из домов несовершеннолетний напал на сотрудницу почты, та стала активно обороняться, призвав на помощь граждан, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Нападавший изрезал женщине ножом руки, однако денег так и не получил, после этого ему пришлось убежать.

После задержания было установлено, что 16-летний подросток не раз совершал общественно опасные деяния, но не был привлечен к уголовной ответственности в связи с молодым возрастом.