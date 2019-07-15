06 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске поймали подростка, который с ножом напал на почтальона и пытался отобрать у нее деньги

В Челябинске поймали подростка, который с ножом напал на почтальона с целью отобрать у нее пенсионные деньги.

Утром 14 июля в подъезде одного из домов несовершеннолетний напал на сотрудницу почты, та стала активно обороняться, призвав на помощь граждан, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Нападавший изрезал женщине ножом руки, однако денег так и не получил, после этого ему пришлось убежать.

После задержания было установлено, что 16-летний подросток не раз совершал общественно опасные деяния, но не был привлечен к уголовной ответственности в связи с молодым возрастом.

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В Челябинске поймали подростка, который с ножом напал на почтальона и пытался отобрать у нее деньги

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Теги: Челябинск, почтальон, нападение, подросток, задержание



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