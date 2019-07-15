Бывшего владельца "Антипинского НПЗ" "взяли" после заявления, поданного "Сбербанком"

Задержание председателя совета директоров группы "New Stream", бывшего совладельца "Антипинского НПЗ" Дмитрия Мазурова прошло в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению "Сбербанка", передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Ранее финансовое учреждение обратилось к силовиками с заявлением, в котором описало нарушения, которые имели место в работе Мазурова и бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко, которые можно было квалифицировать как "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Сбербанка". На основании этого заявления пи было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В банке полагают, что Мазуров и Лисовиченко ввели "Сбербанк" и, возможно, другие финансовые учреждения в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Они скрыли наличие у "Антипинского НПЗ" крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы "Новый Поток", подконтрольные Мазурову. Нашли также многочисленные договоры завода, заключённые на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам. Предприятию нанесен существенный ущерб, при этом значительные суммы выводили за рубеж.

"Эти обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности завода, и привели в конце апреля 2019 г. к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе. Полагаем, что следственные органы и суд установят все юридически значимые факты, связанные с неправомерными действиями причастных к этому лиц, и дадут квалифицированную оценку их действиям. "Сбербанк" совместно с партнерами осуществляет все необходимые действия для возобновления работы завода в ближайшее время", - резюмировали в банке.

В суде, напомним, находится дело о банкротстве Антипинского НПЗ. В иске о самобанкростве АНПЗ оценил свой суммарный долг в 346 млрд руб. В июне завод сменил собственника: на 80% компания принадлежит "Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (60%) и Сбербанка (40%). Еще 20% АНПЗ принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.