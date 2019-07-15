Пожар на шахте в Воркуте: более 200 горняков эвакуируют

Пожар произошел в здании углеобогатительной фабрики на территории шахты "Заполярная" в Воркуте, сообщает ГУМЧС по республике Коми.

244 шахтера выводят на поверхность из-за опасности попадания дыма в вентиляционную систему шахты.

Из административного здания эвакуированы 38 работников, передает "Интерфакс".

В мае на шахте "Воркута" в Коми проводилась эвакуация горняков из-за отказа системы проветривания. Вышел из строя главный вентилятор. В забое находилось порядка 90 горняков, пострадавших нет.