06 Августа 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
(2003) | Фото

Пожар на шахте в Воркуте: более 200 горняков эвакуируют

Пожар произошел в здании углеобогатительной фабрики на территории шахты "Заполярная" в Воркуте, сообщает ГУМЧС по республике Коми.

244 шахтера выводят на поверхность из-за опасности попадания дыма в вентиляционную систему шахты.

Из административного здания эвакуированы 38 работников, передает "Интерфакс".

В мае на шахте "Воркута" в Коми проводилась эвакуация горняков из-за отказа системы проветривания. Вышел из строя главный вентилятор. В забое находилось порядка 90 горняков, пострадавших нет.

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Пожар на шахте в Воркуте: более 200 горняков эвакуируют

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Теги: шахта, пожар, воркута



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