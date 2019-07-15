В Башкирии обессилевший пенсионер неделю пролежал на земле рядом с больницей

Председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил на своей странице в Facebook о ситуации с пенсионером из поселка Октябрьский, которая чуть не закончилась трагедией.

Пропавшего 2 июля 67-летнего Николая Акимова искали неделю. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщали, что пропавший без вести мужчина мог нуждаться в медицинской помощи. Толкачев сообщает, что пенсионеру отказали в госпитализации.

"Сегодня из СМИ узнал, что пенсионер, которому отказали в госпитализации, неделю пролежал на земле неподалеку от больницы. Несмотря на то, что человек, можно сказать чудом, нашелся и жив, сложно говорить о хэппи энде. Хорошо, что в республике есть волонтеры, всегда готовые прийти на помощь. Но остается много вопросов к работникам системы здравоохранения. Медики никаких разъяснений пока не дали. Считаю, что отмалчиваться в подобной ситуации недопустимо", - пишет парламентарий.

"Если действительно имело место недобросовестное исполнение обязанностей, виновные должны понести соответствующее наказание. Хотелось бы также напомнить о том, что врач – больше призвание, чем просто работа. Считаю, что в этой истории пока рано ставить точку. В Государственном Собрании немало депутатов-медиков. Попрошу их провести независимое расследование случившегося, поработать с коллегами, добровольцами, семьей Николая Акимова, дать объективную оценку случившегося, донести информацию до широкой общественности через СМИ и социальные сети", - сообщает Толкачев.

Издание "Красная линия" пишет о такой версии произошедшего: "Согласно версии сотрудников "Лиза Алерт", 2 июля 67-летнего мужчину на машине скорой помощи привезли в больницу. На месте ему отказали в госпитализации и отправили одного домой. По пути мужчине стало плохо – он упал в мокрую траву и пролежал там до 8 июля, пока его случайным образом не обнаружили волонтеры, которые как раз работали по заявке о его пропаже.

По данным волонтерской организации несмотря на то, что Николай Акимов лежал совсем рядом от больницы и пытался докричаться до людей, целую неделю никто так и не пришел ему на помощь.

Главный врач больницы Сергей Иванов сообщил, что поступивший 2 июля пациент был обследован и ему оказали медпомощь. Показаний для госпитализации не было, после чего он самостоятельно ушел".