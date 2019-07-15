06 Августа 2020
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Политика Южный ФО Крым
Михаил Развожаев (2019) | Фото: sev.gov.ru

Развожаев вводит в Севастополе KPI для обращений граждан

15 июля врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание с чиновниками, к которому, по понятным причинам, было приковано внимание местных СМИ. Развожаев выдал ряд поручений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Севастополя.

"Давайте не будем ограничиваться сухой статистикой. Необходимо проанализировать, какой процент проблем, указанных в обращениях граждан, за неделю удалось разрешить, выявить, какие случаи требуют дополнительного обсуждения с привлечением различных ведомств", – напутствовал чиновников врио губернатора.

Кроме того, особо Развожаева заинтересовала ситуация с закрытием по эпидемиологическим параметрам ряда городских пляжей в Севастополе. Ответственные лица также получили поручения проанализировать обстановку и доложить о необходимых мерах для стабилизации.

Михаил Развожаев(2019)|Фото: sev.gov.ru

Ранее мы сообщали, что в Администрации президента при анализе ситуации в регионах пытаются внедрить KPI – анализ действий руководителей по ключевым показателям, наиболее "продвинутые" главы внедряют подобную методику для собственных подчиненных.

11 июля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был отправлен в отставку, врио губернатора стал Михаил Развожаев, первым шагом распустивший правительство города-героя.

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Развожаев вводит в Севастополе KPI для обращений граждан

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Теги: Михаил Развожаев, Дмитрий Овсянников



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