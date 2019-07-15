Министр строительства Прикамья нанял пятого заместителя

Министр строительства Пермского края Михаил Сюткин нанял пятого заместителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, исполняющим обязанности замминистра - статс-секретаря стал Рустам Юсупов. В минстрое он проработал уже больше года в должности начальника организационно-аналитического управления. Отметим, что свои обязанности, как руководителя управления он также сохранил за собой.

В должности замминистра Юсупов будет отвечать за правовые отношения и работу с органами местного самоуправления.

Ранее Рустам Юсупов работал в краевом агентстве по делам юстиций и мировых судей.