06 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Министр строительства Прикамья нанял пятого заместителя

Министр строительства Пермского края Михаил Сюткин нанял пятого заместителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, исполняющим обязанности замминистра - статс-секретаря стал Рустам Юсупов. В минстрое он проработал уже больше года в должности начальника организационно-аналитического управления. Отметим, что свои обязанности, как руководителя управления он также сохранил за собой.

В должности замминистра Юсупов будет отвечать за правовые отношения и работу с органами местного самоуправления.

Ранее Рустам Юсупов работал в краевом агентстве по делам юстиций и мировых судей.

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Министр строительства Прикамья нанял пятого заместителя

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Теги: Рустам Юсупов, замминистра, назначение



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