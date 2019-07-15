06 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

ПАО "Челябэнергосбыт" признано банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ПАО "Челябэнергосбыт". Открыто конкурсное производство до 15 января 2020 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

Напомним, в суд обратилось "МРСК Урала". ПАО "Челябэнергосбыт" не урегулировал в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет порядка 3,5 млрд руб. Собственники компании направляли средства, полученные от потребителей электроэнергии, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью компании.

В апреле суд ввел процедуру наблюдения в ПАО "Челябэнергосбыт".

Как следует из материалов дела, судом были приняты к рассмотрению требования кредиторов компании на сумму более 24 млрд руб. основного долга. По состоянию на 15 июля 2019 года размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 2,8 млрд рублей.

Отмечается, что в финансовом анализе сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства энергосбытовой компании, а также установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей. Это является основанием для направления материалов в органы предварительного расследования.

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ПАО "Челябэнергосбыт" признано банкротом

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Теги: Челябэнергосбыт, МРСК Урала, долги, суд, банкротство,



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