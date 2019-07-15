Бывший замглавы АСВ мог помогать экс-владельцу "Югры" при банкротстве банка

Бывший первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников может быть причастен к организации преференций для бывшего мажоритария банка "Югра" Алексея Хотина при банкротстве банка. Мирошников проходит по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина в статусе свидетеля.

Мирошников был привлечен к делу после изучения следователем телефонных переговоров с Черкалиным. Валерий Мирошников отвечал в агентстве за подбор внешних юристов-консультантов, в том числе, для оказания услуг банку "Югра".

В конкурсе победила компания "Вектор права". На сайте компапнии указано, что "в работе более 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.". Следствие проверяет, достаточно ли действий предпринимала компания-консультант в интересах АСВ, сообщает РБК. Источник также указывает, что советник дирекции компании Владимир Акаев дружит с Мирошниковым и Черкалиным.

Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, по некоторым данным, он уже якобы уехал за границу.

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин. Сам Хотин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.