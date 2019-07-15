Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" уволен

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин уволен c должности.

По данным "Интерфакса", это произошло "некоторое время назад".

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров не связывает увольнение Канакина с задержанием нескольких сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое.

После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Ранее в СМИ появились подробности о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.