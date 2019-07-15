06 Августа 2020
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Общество За рубежом
Тереза Мэй (2019) | Фото:youtube.com

Новый танец Терезы Мэй под песни ABBA стал хитом в сети

62-летняя Тереза Мэй, теперь уже экс-премьер-министр Великобритании, в очередной раз зажгла, станцевав под песни ABBA на фестивале Хенли. Тереза известна своей раскрепощенностью в танцах и является обладательницей весьма характерных движений: она резко поддергивает локтями и ритмично качает тело. А к диско от знаменитой шведской четверки у политика и вовсе особое отношение. Так, в прошлом году на сцену во время партийной конференции Тереза Мэй вышла под песню "Dancing Queen". Но и экзотическую музыку женщина любит: во время поездки в Кению Тереза лихо отплясывала с аборигенами.

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Новый танец Терезы Мэй под песни ABBA стал хитом в сети

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Теги: тереза мэй, танец, премьер-министр



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