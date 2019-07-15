Новый танец Терезы Мэй под песни ABBA стал хитом в сети

62-летняя Тереза Мэй, теперь уже экс-премьер-министр Великобритании, в очередной раз зажгла, станцевав под песни ABBA на фестивале Хенли. Тереза известна своей раскрепощенностью в танцах и является обладательницей весьма характерных движений: она резко поддергивает локтями и ритмично качает тело. А к диско от знаменитой шведской четверки у политика и вовсе особое отношение. Так, в прошлом году на сцену во время партийной конференции Тереза Мэй вышла под песню "Dancing Queen". Но и экзотическую музыку женщина любит: во время поездки в Кению Тереза лихо отплясывала с аборигенами.