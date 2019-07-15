Глава ЦИК зовёт "независимых" московских кандидатов на встречу

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова согласилась провести встречу с кандидатами в городскую думу Москвы, которые остались недовольны процессом регистрации в качестве кандидатов. Об этом сегодня появилось сообщение на сайте ЦИК, передает корреспондент Накануне.RU.

"Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми. Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в Комиссии", - сообщается на сайте Центризбиркома.

12 июля в адрес ЦИК группа депутатов от муниципальных округов Москвы направила обращение с требованием отреагировать на массовые отказы в регистрации кандидатов в ряде территориальных комиссий. 14 июля вечером ряд недовольных оппозиционеров устроили в Москве несанкционированное шествие и митинги протеста в знак несогласия с не допуском кандидатов на выборы.