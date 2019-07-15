В Челябинске начался подготовительный этап рекультивации городской свалки

В Челябинске стартовал подготовительный этап рекультивации городской свалки, сообщили Накануне.RU в управлении по коммуникациям ФГУП "РосРАО".

На площадке будут организованы временные дороги, завезены грунт и строительная техника для переформирования тела свалки.

Как отметил первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП "РосРАО" Максим Корольков, необходимо максимально сосредоточиться на обеспечении безопасности при проведении работ.

"Для этого закуплены специализированные аэрозольные генераторы, организовано дежурство пожарных машин. Наша ключевая задача – оперативно локализовать возможные очаги возгорания тела свалки и возникновения неприятного запаха, минимизировать риски негативного воздействия на окружающую среду одной из крупнейших свалок страны", - подчеркнул он.

Напомним, Челябинская свалка занимает площадь почти 90 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Заключение государственной экологической экспертизы компания должна получить в декабре, к техническому этапу "РосРао" приступит в следующем году.