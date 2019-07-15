06 Августа 2020
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Северсталь (2018) | Фото: администрация Сургута

Церковь Англии обеспокоилась экологической безопасностью на "Северстали"

Издание Bloomberg опубликовало статью о письме, которое руководству ПАО "Северсталь" направила Церковь Англии. Точнее, религиозная организация действовала от имени своих 96 европейских доноров, управляющих в совокупности $10,3 трлн. Эти доноры являются одновременно и инвесторами "Северстали", и они через Церковь Англии решили узнать, как соблюдаются на российском предприятии экологические нормы.

В материале Bloomberg неоднократно подчеркивается, что руководство "Северстали" было удивлено таким запросом, а президент Владимир Путин "высмеивает "зеленые" инициативы".

В качестве повода для беспокойства приводится январская авария на предприятии бразильской компании Vale SA, в результате которой погибло около 300 человек и были повреждены близлежащие населенные пункты.

В "Северстали" отмечают, что подобных запросов в последнее время становится все больше. По запросу Церкви Англии компания подготовила презентацию PowerPoint на девяти страницах с фотографиями, которая должна была убедить инвесторов, что ничего подобного на российских заводах не произойдет.

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Церковь Англии обеспокоилась экологической безопасностью на "Северстали"

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Теги: церковь англии, северсталь, экология, безопасность



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