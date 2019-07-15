06 Августа 2020
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Конкурс Kustendorf CLASSIC Эмир Кустурица (2019) | Фото: Газпром нефть

Победителями фестиваля "Kustendorf CLASSIC" стали исполнители из Самары и Восточного Сараево

12 июля завершился VII фестиваль русской музыки "Kustendorf CLASSIC". Ежегодное музыкальное событие, проходящее под руководством сербского режиссера Эмира Кустурицы при поддержке компании "Газпром нефть", вновь собрало в Мечавнике (Сербия) почти 50 молодых исполнителей из России, Сербии и Белоруссии.

В этом году на фестиваль отправились 25 лучших учащихся музыкальных школ и академий из 15 регионов России, сообщили Накануне.RU в компании. В течение трёх дней молодые музыканты состязались в мастерстве исполнения русской классической музыки.

Главного приза фестиваля – Золотой матрешки – были удостоены Валерий Макаров из Самары (младшая возрастная группа 13 – 17 лет) и Михайло Живойинович из Восточного Сараево (возрастная группа 17 – 25 лет). Серебряные матрёшки достались Александру Тяну из Санкт-Петербурга и Анастасии Михновец из Минска, а бронзовые – Мирославу Батальонку из Минска и Анне Савкиной из Москвы.

Конкурс Kustendorf CLASSIC Эмир Кустурица(2019)|Фото: Газпром нефть

Во время фестиваля начинающие музыканты не только демонстрировали свое мастерство, но и учились у признанных мэтров: мастер-классы для них провели известные пианисты Юрий Розум и Олег Вайнштейн, а также популярный сербский актер Милош Бикович. Фестивальные вечера оканчивались выступлениями звезд мировой величины – в частности, выдающийся баритон Мариинского театра Василий Герелло исполнил старинные русские романсы и неаполитанские песни.

Альтист и дирижер Юрий Башмет, также выступивший в вечерних концертах Kustendorf CLASSIC-2019, по его словам, слышал много восторженных отзывов о фестивале и мечтал на нем побывать. В этом году ему это удалось впервые.

"Мне очень понравилось и место проведения фестиваля, и его атмосфера. Я бы назвал это маленьким раем для музыкантов. Повсюду звучит музыка, совсем юные музыканты играют Шуберта, Шопена, Листа, собственные сочинения. Очень теплые, дружеские отношения между людьми. Это особенно важно для молодёжи. Поэт Сергей Михалков как-то сказал: "Сегодня дети, завтра – народ". Если сейчас мы покажем детям мир творчества, музыки, человечности, то можем надеяться, что они вырастут по-настоящему талантливыми и добрыми людьми", – поделился Юрий Башмет.

Конкурс Kustendorf CLASSIC(2019)|Фото: Газпром нефть

На Гала-концерте, закрывавшем фестиваль, выступили звезды мировой классической сцены: виолончелист, народный артист Армении Нарек Ахназарян, баритон "Мариинки" Ефим Завальный, скрипач, основатель кроссовер-оркестра "Almazian Symphony" Хачатур Алмазян.

"Фантастический фестиваль, который имеет огромное значение и для молодых музыкантов, и для нас, педагогов! Мы хорошо знаем московскую и петербургскую музыкальные школы, а здесь выступают ребята из разных, иногда самых удаленных уголков России – Омска, Ханты-Мансийска, Тюмени, Томска, и мы видим россыпь талантов в масштабе всей страны! Мне также очень приятно, что впервые в этом году на фестивале вместе с Сербией и Россией представлена Белоруссия. В нашей музыкальной культуре много общего, и все же такие фестивали, как Kustendorf CLASSIC, всегда дают шанс увидеть что-то новое, ранее не известное", – отметила ректор Белорусской музыкальной академии, председатель жюри фестиваля "Kustendorf CLASSIC" Екатерина Дулова.

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Победителями фестиваля "Kustendorf CLASSIC" стали исполнители из Самары и Восточного Сараево

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Теги: Kustendorf CLASSIC, Эмир Кустурица, Юрий Башмет



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