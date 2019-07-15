В Подмосковье на "сходке" задержан претендент на "вора в законе номер один"

В Подмосковье задержан так называемый "вор в законе" Олег Шишканов (Шишкан), сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

ГУМВД по региону сообщило, что в одном из ресторанов в Люберцах была пресечена так называемая "сходка" криминальных авторитетов.

Полиция задержала 32 человека, на них завели административные протоколы о мелком хулиганстве. По данным РИА Новости, среди задержанных был Иракли Усоян - внук убитого Аслана Усояна (Дед Хасан).

Шишканов является одним из самых авторитетных славянских воров в законе. Его стали считать лидером преступного мира, после того, как предыдущего вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой) посадили на 10 лет.

Олег Шишканов

Напомним, Сидорова, по обвинению в убийстве которой задержан Шишкан, также являлась гендиректором племенного завода "Раменское".

Вместе с ней пропали ее домочадцы: 73-летний муж, возглавляющий агрофирму в Раменском районе, 28-летний сын и 64-летняя сестра-пенсионерка.

С заявлением о пропаже муниципального депутата в полицию обратился замглавы администрации Раменского района Подмосковья Сергей Хряпов, сам много лет отработавший в уголовном розыске, где боролся с организованной преступностью.