Погода продолжит "радовать" свердловчан: сильные дожди и ветер сохранятся

Во вторник, 16 июля, в Свердловской области сохранятся очень сильные дожди и ветер. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

По данным Уральского гидрометцентра, завтра в регионе сохраняется действие предупреждения об очень сильных дождях, ливнях и грозах. Местами ожидается шквалистое усиление ветра до 27 м/с.

В "Уралуправтодоре" просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Напомним, сегодня, 15 июля, в Свердловской области ожидаются очень сильные осадки и ветер.