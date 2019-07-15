В Прикамье врачи выездной поликлиники КДКБ осмотрели почти тысячу детей за три месяца

Врачи выездной поликлиники краевой детской клинической больницы (КДКБ) за второй квартал 2019 г. осмотрели 987 детей и дали им консультации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

По данным краевого минздрава, в составе поликлиники работали 55 врачей по 12 узким специальностям. Выездная поликлиника работала в Бардымском, Березовском, Еловском, Ильинском, Карагайском, Куединском, Оханском, Суксунском и Уинском районах, а также в Александровске и Краснокамске.

Помимо проведения консультаций медики из КДКБ оценили качество диспансерных осмотров и порядок ведения документации. На выявленные нарушения выданы рекомендации по их устранению. Исполняющая обязанности заведующей консультативной поликлиникой КДКБ Светлана Малимон подчеркнула, что выездная поликлиника ведет работу не только над доступностью медпомощи, но и над повышением качества ее оказания. Была ликвидирована очередь к аллергологам-иммунологам, проведена методическая работа в трех наиболее проблемных территориях.

Также по словам Светланы Малимон, врачам удалось оперативно обработать новые заявки и провести шесть выездов сверх плана.

"Кроме того, наши врачи в своей ежедневной работе активно используют телемедицинские технологии и осваивают все доступные инструменты цифрового здравоохранения", - заявила она.

Ознакомиться с графиком работы выездной поликлиники в третьем квартале 2019 г. можно на официальном сайте КДКБ. Запланировано 11 выездов, но возможны изменения. В минздраве уточняют, что система записи не изменилась. Места в электронной регистратуре открываются за две недели. Отбор и подготовка детей к консультациям врачей КДКБ проводится педиатрами районных больниц за счет первичных анализов и обследований, что позволяет организовать более эффективную работу специалистов третьего уровня.