06 Августа 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
вексель облигация акция ценные бумаги (2010) | Фото: delo.ua

Центробанк отозвал лицензию у пермского профессионального участника рынка ценных бумаг

Одна из старейших инвестиционных компаний Пермского края "Витус" лишилась лицензии. Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте компании действие лицензий прекращается с 11 декабря 2019 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее решение принял Банк России. Он аннулировал лицензии на осуществление компанией "Витус" брокерской, дилерской депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Сообщается, что основанием для принятия такого решения стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах и требований федерального закона о противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением прекращения обязательств перед клиентами и обеспечить возврат имущества компания должна до 10 декабря 2019 года.


На рынке брокерских услуг происходит схожая с банковским сектором тенденция, отмечает директор "Открытие Брокер" в Перми Даниил Фадеев. По разным причинам с рынка уходят недостаточно надёжные и мелкие участники. В результате остаются только крупные компании, удовлетворяющие требования ЦБ.

"Ситуация с "Витусом" является ярким примером этого процесса. Компания работает на пермском рынке с 90-х годов прошлого века и является одним из старейших брокеров в Перми. Однако бизнес компании в последние годы испытывал трудности. В сообщении регулятора указано, что причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения законодательства о рынке ценных бумаг, которые допускала компания. Разумеется, что ситуация негативно скажется на доверии к отрасли.", - рассказал он в комментарии Накануне.RU.

Клиентам компании эксперт рекомендует не паниковать: законом предусмотрена процедура перевода активов в другие брокерские компании в таких случаях. "Однако в таких случаях возникает риск того, что компания может столкнуться с кризисом ликвидности в тот момент, когда все клиенты обращаются за возвратом средств", - отмечает Фадеев.

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Центробанк отозвал лицензию у пермского профессионального участника рынка ценных бумаг

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Теги: Витус, ценные бумаги, лицензия, центральный банк, банк россии



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Ранее 29.01.2020 11:04 Мск Старейшая пермская инвестиционная компания не смогла оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии
Ранее 16.07.2019 09:24 Мск В пермской инвесткомпании "Витус" прокомментировали отзыв лицензии

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