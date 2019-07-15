06 Августа 2020
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Происшествия Южный ФО В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

На юге России ФСБ ликвидировала ячейку ИГ, готовившую теракты

ФСБ РФ пресекла деятельность ячейки террористической группировки "Исламское государство"(запрещена в России) в Ростовской области.

В группировку входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских, передаетРИА Новости.

Главарь группы открыл стрельбу после того, как полиция попыталась остановить его автомобиль недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района. От ответного огня в машине взорвалось неустановленное взрывное устройство,преступник погиб.

В Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической группы.

В июне ФСБ заявляло о задержании в Саратове участника ИГ, который готовил теракт в местах массового скопления людей. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По данным ведомства, россиянин оборудовал в одном из гаражных кооперативов лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

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На юге России ФСБ ликвидировала ячейку ИГ, готовившую теракты

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Теги: фсб, иг, ростов-на-дону



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