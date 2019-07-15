В "огненном" ДТП на Среднем Урале пострадала компания молодежи

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП в Туринском районе, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все случилось минувшей ночью на трассе "Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда": 18-летний водитель "Шевроле Лачетти" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Сразу после этого автомобиль загорелся, но все, кто в нем находился, успели вовремя выскочить.

В результате водитель и три пассажира - молодой человек 19 лет и две девушки 18 и 15 лет - были доставлены в ЦРБ Туринска. После осмотра врачей их отпустили. Со слов самих участников аварии, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Инспекторы установили, что управлявший иномаркой получил водительское удостоверение в марте 2019 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался и был трезв. Тем не менее, по факту нахождения 15-летней школьницы в ночное время без сопровождения родителей полицейские начали проверку.