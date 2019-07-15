Экс-депутат думы Салехарда получил семь лет за полученную взятку в 200 тысяч

06 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    stefanel история бренда вот

Политика Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-депутат думы Салехарда получил семь лет за полученную взятку в 200 тысяч

Бывшему начальнику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Рыбохраны и экс-депутату думы Салехарда Андрею Кокшарову и бывшему инспектору того же органа Александру Аверьянову ужесточён приговор за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, сотрудники отдела государственного контроля выяснили, что компания "ЯмалЖилСтрой", которую возглавлял депутат салехардской думы Андраник Мкоян, держит щебень в водоохранной зоне Оби. Кокшаров и Аверьянов не стали привлекать бизнесмена и политика к ответственности, за что получили от него 200 тыс. руб..

Суд первой инстанции дал Кокшарову и Аверьянову по три с половиной года колонии строгого режима. Мкоян получил штраф в 12 млн руб. с пятилетним запретом занимать те или иные должности. Гособвинитель подал апелляцию, и вышестоящая инстанция дала получателям взятки вдвое больше – по семь лет колонии строгого режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-депутат думы Салехарда получил семь лет за полученную взятку в 200 тысяч

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Кокшаров, Александр Аверьянов, Андраник Мкоян



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2019 10:25 Мск Депутат гордумы Салехарда может лишиться мандата. 12 миллионов не спасли

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2018 16:24 Мск Депутата думы Салехарда судят за получение взятки в 200 тысяч

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров