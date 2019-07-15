Экс-депутат думы Салехарда получил семь лет за полученную взятку в 200 тысяч

Бывшему начальнику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Рыбохраны и экс-депутату думы Салехарда Андрею Кокшарову и бывшему инспектору того же органа Александру Аверьянову ужесточён приговор за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, сотрудники отдела государственного контроля выяснили, что компания "ЯмалЖилСтрой", которую возглавлял депутат салехардской думы Андраник Мкоян, держит щебень в водоохранной зоне Оби. Кокшаров и Аверьянов не стали привлекать бизнесмена и политика к ответственности, за что получили от него 200 тыс. руб..

Суд первой инстанции дал Кокшарову и Аверьянову по три с половиной года колонии строгого режима. Мкоян получил штраф в 12 млн руб. с пятилетним запретом занимать те или иные должности. Гособвинитель подал апелляцию, и вышестоящая инстанция дала получателям взятки вдвое больше – по семь лет колонии строгого режима.