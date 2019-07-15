Кандидата в губернаторы Челябинской области будут судить сразу после выборов

Центральный районный суд Челябинска отложил на 10 сентября рассмотрение уголовного дела в отношении кандидата в губернаторы и экс-уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова, который считается близким к команде бывшего губернатора Михаила Юревича, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято в связи с тем, что в суд не явилась потерпевшая сторона. Представитель регионального Минсельхоза, который на этапе следствия давала показания, сейчас находится в отпуске.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам. Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства.

20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск, однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

В июне 2019 года Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области от партии "Гражданская сила".

13 июля южноуральский избирком назвал имена кандидатов, допущенных на выборы губернатора, среди тех, кто смог собрать весь пакет необходимых документов, в том числе необходимые подписи депутатов (так называемый муниципальный фильтр), оказался и Севастьянов.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября, в Единый день голосования, таким образом, Севастьянова продолжат судить сразу после выборной гонки.