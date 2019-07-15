Евгений Куйвашев согласился возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки

06 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев и Евгений Горенбург (2019) | Фото: ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев согласился возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки

Сегодня, 15 июля, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались организационные вопросы и нюансы, связанные с проведением в Екатеринбурге крупнейшего музыкального фестиваля. Куйвашев назвал идею проведения Ural Music Night блестящей, а сам фестиваль - настоящим брендом Свердловской области. Губернатор поблагодарил Горенбурга за эту инициативу и ее воплощение, после чего поручил своему заместителю Павлу Крекову совместно с организаторами до конца лета подготовить детальный план подготовки к следующему фестивалю.

Евгений Куйвашев, Евгений Горенбург(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в этой работе нужно учесть весь имеющейся у региона опыт, в том числе по проведению чемпионата мира по футболу-2018.

В свою очередь, Евгений Горенбург обратился к губернатору с предложением возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки, на что получил согласие главы региона. Еще одной темой встречи стала организация культурной составляющей летней Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году.

Фестиваль Ural Music Night прошел в конце июня уже в пятый раз. Его гостями стали свыше 300 тыс. человек, для которых на 80 площадках играли более 2,5 тыс. музыкантов из 26 стран мира.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев согласился возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Уральская ночь музыки, оргкомитет, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2019 10:26 Мск Директор Ural Music Night: Хаски отказался утихомирить толпу
Ранее 29.06.2019 09:32 Мск На Ural music night не состоялись выступления двух хедлайнеров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров