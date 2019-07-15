Евгений Куйвашев согласился возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки

Сегодня, 15 июля, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались организационные вопросы и нюансы, связанные с проведением в Екатеринбурге крупнейшего музыкального фестиваля. Куйвашев назвал идею проведения Ural Music Night блестящей, а сам фестиваль - настоящим брендом Свердловской области. Губернатор поблагодарил Горенбурга за эту инициативу и ее воплощение, после чего поручил своему заместителю Павлу Крекову совместно с организаторами до конца лета подготовить детальный план подготовки к следующему фестивалю.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что в этой работе нужно учесть весь имеющейся у региона опыт, в том числе по проведению чемпионата мира по футболу-2018.

В свою очередь, Евгений Горенбург обратился к губернатору с предложением возглавить оргкомитет Уральской ночи музыки, на что получил согласие главы региона. Еще одной темой встречи стала организация культурной составляющей летней Универсиады, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году.

Фестиваль Ural Music Night прошел в конце июня уже в пятый раз. Его гостями стали свыше 300 тыс. человек, для которых на 80 площадках играли более 2,5 тыс. музыкантов из 26 стран мира.