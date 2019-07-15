В Подмосковье жестко разогнали противников строительства "мусорного" завода

В подмосковном Орехово-Зуевском районе жестко разогнали противников строительства мусороперерабатывающего завода.

Двух активистов задержали, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Еще несколько человек получили ушибы.

Как сообщает телеграм-канал Baza, "действовали очень сурово, работали дубинками".

По данным "Новой газеты", сегодня в лесу должны были производить вырубку. Жителей окрестных деревень, оборонявших вход в лес, начали выталкивать полицейские в касках.

Протесты против строительства области комплекса по переработке отходов продолжаются с марта. Проектом занимается ООО "Хартия", на 60% принадлежащая сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю.

В прошлом году митинги привели к отставке руководителя подмосковного района. Люди возмущались социальными и экологическими условиями, однако чиновник не вышел к ним.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил недоверие и.о. главы Орехово-Зуевского района Борису Егорову, отчитав егео за "нежелание открыто обсуждать актуальные проблемы с жителями".