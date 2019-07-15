06 Августа 2020
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Светлана Бондарчук Надежда Оболенцева (2017) | Фото:instagram.com/a030aa

СМИ: Бывший зять Никиты Михалкова собирается жениться в третий раз

В СМИ и Telegram-каналах обсуждают вроде как оформившееся желание режиссера Резо Гигинеишвили и светской дамы Надежды Оболенцевой пожениться. Так, по данным журнала "СтарХит", влюбленные планируют сыграть свадьбу в столице в ближайшее время. Встречаются Резо и Надежда уже пару лет, они долго не афишировали отношения. Роман, судя по всему, начался в скором времени после развода Резо с другой Надеждой – Михалковой. В браке с дочерью известного российского режиссера у Гигинеишвили родилось двое детей, также у него есть дочь от первого брака – с артисткой Настей Кочетковой. А Оболенцевой детей нет, но за плечами неудачный брак с состоятельным мужчиной Айратом Исхаковым. Развод был громкий, с судебным процессом.
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СМИ: Бывший зять Никиты Михалкова собирается жениться в третий раз

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Теги: резо гигинеишвили, никита михалков, надежда оболенцева



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