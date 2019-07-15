По делу о госизмене арестован уже третий сотрудник ЦНИИМаш

Еще один сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене.

Это Сергей Мещеряков, который, как сообщается на сайте ЦНИИМаш, является старшим научным сотрудником.

4 июля Лефортовский суд Москвы отправил его под домашний арест, передает "Интерфакс".

Напомним, 22 июля 2018 года суд в Москве арестовал сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

В июне этого года сообщалось, что в Москве задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-математического института (МФТИ) Роман Ковалев.

По данным правозащитников, задержание прошло в рамках дела обвиняемого в госизмене 75- летнего ученого Виктора Кудрявцева.