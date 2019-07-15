В Кургане объединят художественный и краеведческий музеи

В Курганской области в ближайшее время объединят два музея - Курганский областной художественный и курганский областной краеведческий, передает корреспондент Накануне.RU.

Никаких конкретных сроков пока не называется.

Как сообщила Накануне.RU работница краеведческого музея, которая пожелала не раскрывать своего имени, все это будет сделано в рамках оптимизации.

"По всей стране принимаются в сфере культуры меры по оптимизации культурных учреждений. Связано это с борьбой наших властей с неэффективными расходами. Не все понимают, что это такое: наши рядовые сотрудники, например, боятся сокращений и снижения зарплат. Но здесь нужно понимать, что такое объединение не коснется ни имущественных комплексов, ни фондов, ни численности персонала", - отметила сотрудница музея.

По ее словам, главная цель объединения - это повышение качества предоставляемых посетителям услуг, а также повышение доходов за счет коммерческой деятельности.

"Я приведу пример. Есть один регион в России, где объединили музей с планетарием. У планетария не было своего помещения, а после объединения деньги за билеты от посетителей планетария пошли в общую музейную кассу, и доходы музея выросли. Тут тоже с нашим объединением можно много всего разного напридумывать, и для молодежи - квесты, например", - отметила сотрудница музея.

В разговоре с Накануне.RU директор Курганского областного художественного музея Ирина Паламарчук отметила, что разговоры об объединении ведутся, но никаких конкретных сроков, никаких официальных приказов - пока ничего этого нет.

"Подобные объединения созданы и в Екатеринбурге, например, в Тюмени тоже. Что касается сокращения заработных плат - то зарплату урезать не могут, за этим четко наблюдают контролирующие органы. Каждый месяц мы передаем сведения о зарплатах, и есть установленная средняя по стране, это все идет на уровне президентских указов. Заработная плата может только расти, уменьшиться она не может", - сообщила директор.

Паламарчук добавила, что, например, в Екатеринбурге в одно музейное объединение включены и краеведческий музей, музей Эрнста Неизвестного, даже "Ельцин-центр".

"Но везде остаются руководители. Нужно еще понимать, что это не идет слияние в одно здание, музейные фонды остаются у каждого отдельные", - отметила директор.

Накануне.RU не удалось связаться с начальником управления культуры Курганской области Владимиром Бабиным - на звонок корреспондента в приемной руководителя никто не ответил. Ему направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать идею об объединении музеев. Также запрос направлен заместителю губернатора Курганской области по социальной политике Татьяне Менщиковой.