06 Августа 2020
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Общество За рубежом
Брэд Питт (2016) | Фото:facebook.com/AlliedMovie

Брэд Питт будет сидеть с детьми, пока его бывшая жена Анджелина Джоли снимается в новом фильме

Похоже, что официальный развод помог Брэду Питту (55) и Анджелине Джоли (44) наладить отношения. До этого они два года то и дело срывались в скандальное выяснение отношений или, наоборот, в полный игнор друг друга.

Британская газета The Sun пишет, что бывшие супруги договорились о том, как их общие шестеро детей проведут остаток лета. Якобы, пока Джоли будет сниматься в своем новом проекте – фильме "Те, кто желают мне смерти", с детьми будет сидеть Питт. Он как раз скоро освободится после промо-тура нового фильма Тарантино "Однажды в Голливуде".

По словам инсайдеров, именно Анджелина была инициатором этого решения. Она обратилась к Брэд с предложением провести с детьми несколько недель. Источник издания отмечает, что для актрисы это очень серьезный шаг: ранее она с трудом шла на контакт с бывшим мужем и уж тем более не проявляла инициативу.

Источники сообщают, что Питт был в восторге от предложения экс-супруги. Большую часть времени он с детьми, судя по всему, проведет в своем особняке в Лос-Анджелесе, куда он уже пригласил своих родителей Джейн и Уильяма – чтобы дети могли пообщаться еще и с бабушкой и дедушкой.

 

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Брэд Питт будет сидеть с детьми, пока его бывшая жена Анджелина Джоли снимается в новом фильме

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Теги: брэд питт, анджелина джоли, развод, дети, съемки



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