06 Августа 2020
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самолёт crj-200 авиакомпания ямал (2016) | Фото: Накануне.ru

Названа официальная причина возвращения самолета авиакомпании "Ямал" в Пулково

В авиакомпании "Ямал" официально прокомментировали ситуацию с поломкой пассажирского судна Bombardier CRJ-200, вынужденного сегодня вернуться в аэропорт Пулково, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации авиаперевозчика, во время выполнения рейса №846, выполняемого по маршруту Санкт-Петербург - Новый Уренгой, у самолета треснуло стекло в кабине пилотов. Командир экипажа принял решение о возвращении в воздушную гавань и после выработки топлива лайнер благополучно вернулся в аэропорт.

Всего на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа.

Напомним, из аэропорта Санкт-Петербурга лайнер вылетел в 3.20 по московскому времени, однако был вынужден вернуться в Пулково из-за технической неполадки. Сегодняшний рейс был отменен, однако, как уточнили в авиакомпании, рейс №846 перенесен на завтра.

Добавим также, что сегодня сообщалось о задержке и другого рейса авиакомпании "Ямал". Самолет "Сухой суперджет-100" ("SSj-100") задержался с вылетом из Москвы в Тюмень.

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Названа официальная причина возвращения самолета авиакомпании "Ямал" в Пулково

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Теги: Пулково, новый уренгой-санкт-петербург, авиакомпания ямал, возвращение в аэропорт



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