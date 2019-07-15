06 Августа 2020
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Общество Свердловская область
кондуктор выгнал пенсионерку (2019) | Фото: vk.com/incident_tmn

"Это мой частный транспорт": в Екатеринбурге дерзкий кондуктор выставил пенсионерку из трамвая

В Екатеринбурге кондуктор выставил пенсионерку из трамвая, заявив, что он является его "частной собственностью". Как передает корреспондент Накануне.RU, видео инцидента появилось в соцсетях.

Предположительно, действие происходит у Театра музыкальной комедии в уральской столице. На кадрах видно, как мужчина-кондуктор требует от бабушки покинуть салон.

"Это моя собственность!", - заявляет он.

"Это общественный транспорт", - возражает ему пассажирка.

"Здрасте, приехали! Это мой частный транспорт, я за него деньги заплатил! На выход с вещами бегом! Давай-давай, чеши! Чеши, помогу щас!", - отвечает кондуктор и выталкивает пожилую женщину из салона.

кондуктор выгнал пенсионерку(2019)|Фото: vk.com/incident_tmn

Предыстория конфликта неизвестна. В комментариях к видео пользователи заступились за пенсионерку и выразили удивление, что никто из пассажиров не сделал замечание дерзкому кондуктору.

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"Это мой частный транспорт": в Екатеринбурге дерзкий кондуктор выставил пенсионерку из трамвая

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Теги: кондуктор, пенсионерка, трамвай, Екатеринбург



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