"Это мой частный транспорт": в Екатеринбурге дерзкий кондуктор выставил пенсионерку из трамвая

В Екатеринбурге кондуктор выставил пенсионерку из трамвая, заявив, что он является его "частной собственностью". Как передает корреспондент Накануне.RU, видео инцидента появилось в соцсетях.

Предположительно, действие происходит у Театра музыкальной комедии в уральской столице. На кадрах видно, как мужчина-кондуктор требует от бабушки покинуть салон.

"Это моя собственность!", - заявляет он.

"Это общественный транспорт", - возражает ему пассажирка.

"Здрасте, приехали! Это мой частный транспорт, я за него деньги заплатил! На выход с вещами бегом! Давай-давай, чеши! Чеши, помогу щас!", - отвечает кондуктор и выталкивает пожилую женщину из салона.





Предыстория конфликта неизвестна. В комментариях к видео пользователи заступились за пенсионерку и выразили удивление, что никто из пассажиров не сделал замечание дерзкому кондуктору.