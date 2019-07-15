06 Августа 2020
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Александр Винников (2018) | Фото:kremlin.ru

Бывший губернатор ЕАО приговорен к четырем годам условно

Суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова к четырем годам колонии условно за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования по завышенной цене.

Также назначен испытательный срок на четыре год. Винников лишен права занимать определенные должности на три года, передает ТАСС.

Александр Винников занимал пост губернатора ЕАО с 2010 года по 2015 года. До этого был мэром Биробиджана.

В феврале 2015-го, после того, как закончился срок полномочий Винникова, врио губернатора ЕАО был назначен Александр Левинталь.

В октябре 2018 года стало известно, что Винникова обвиняют в подстрекательстве к закупкам медоборудования для онкодиспансера по завышенной цене.

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Бывший губернатор ЕАО приговорен к четырем годам условно

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Теги: александр винников, еао



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Развитие сюжета:

Ранее 26.09.2019 12:20 Мск Суд отменил приговор экс-губернатору ЕАО Винникову

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Ранее 10.10.2018 08:06 Мск Экс-губернатора ЕАО обвиняют в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене

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