Шипулин сдал документы на участие в довыборах в Госдуму и пообещал "заслужить поддержку людей"

Известный в прошлом уральский биатлонист Антон Шипулин сегодня подал необходимые документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы РФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом бывший спортсмен сообщил в своем Instagram.

Напомним, в конце мая Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Позже экс-биатлонист рассказал, как он собирается вести свою предвыборную кампанию.

Сдав документы, Шипулин отметил, что его ждет "непростой, но очень интересный период".

"Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей", - пообещал он.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурентом Антона Шипулина за место в Госдуме будет организатор протеста против "оптимизации" здравоохранения.