В Челябинской области пьяный мужчина угодил под поезд и остался жив

В Златоусте силовики проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожных путях.

Инцидент произошел поздно вечером 14 июля, сообщил Накануне.RU собственный источник в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Пьяный мужчина шел по путям и не заметил, что рядом появился поезд. Машинист состава применил экстренное торможение и подавал сигналы, однако предотвратить наезд не удалось.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.