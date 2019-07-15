Тюменская область выделит сотни миллионов на расселение аварийных домов

Тюменская область выделит субсидию из областного бюджета на переселение жителей Тюменского и Тобольского районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В Тюменском районе будут расселены 43 аварийных дома в поселке Боровский и селе Успенка. На эти цели будет выделено 98 млн 348 тыс. руб.

В Тобольском районе планируется расселить 35 домов. Из регионального бюджета будет выделен 91 млн 940 тыс. руб. Сносу подлежат дома в деревнях Медянки Татарские, село Бизино и деревня Подрезова.