Режиссер Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за конфронтации с Минкультом

Известный режиссер Александр Сокуров закрывает свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа. Он пояснил, что причиной закрытия фонда стали "общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ". "Мы больше не можем в таких условиях существовать", - цитирует Сокурова "Интерфакс". Конкретные примеры противодействия со стороны министерства не приводятся.

В Минкульте при этом были удивлены новостью о закрытии фонда Сокурова.

В декабре прошлого года полиция и ФСБ приходили в фонд с обысками, однако никаких нарушений не нашли. Сокуров заявлял, что проверка стала результатом доноса от бывшего сотрудника фонда. Он также считает, что ФСБ проявляет "особенное внимание" к фонду после того, как в 2016 году Сокуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.