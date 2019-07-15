06 Августа 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

Режиссер Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за конфронтации с Минкультом

Известный режиссер Александр Сокуров закрывает свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа. Он пояснил, что причиной закрытия фонда стали "общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ". "Мы больше не можем в таких условиях существовать", - цитирует Сокурова "Интерфакс". Конкретные примеры противодействия со стороны министерства не приводятся.

В Минкульте при этом были удивлены новостью о закрытии фонда Сокурова.

В декабре прошлого года полиция и ФСБ приходили в фонд с обысками, однако никаких нарушений не нашли. Сокуров заявлял, что проверка стала результатом доноса от бывшего сотрудника фонда. Он также считает, что ФСБ проявляет "особенное внимание" к фонду после того, как в 2016 году Сокуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.

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Режиссер Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за конфронтации с Минкультом

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Теги: александр сокуров, министерство культуры, конфронтация, фонд поддержки кино



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