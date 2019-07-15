06 Августа 2020
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памятная табличка Никсону (2019) | Фото: facebook.com/ Сергей Зыков

"Действия полиции были корректными". Глава архивов - об инциденте с доской Никсону на Урале

Задержание пенсионера Петра Кикилыка, который пытался установить в Дегтярске мемориальную доску президенту США Ричарду Никсону, проходило грамотно и корректно, считает начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Он рассказал Накануне.RU, что по стечению обстоятельств лично наблюдал конфликт пенсионера с полицейскими. В этот день, 13 июля, в городе праздновали 100-летие со дня основания архивной службы на территории региона. Мероприятия Кикилыка и свердловских архивистов проходили неподалеку друг от друга.

"Я там был, я лично присутствовал при попытке установить памятную доску. У нас в Дегтярске проходило празднование 100-летия архивной службы, которое как раз охраняли полицейские. А рядом разворачивалось вот это действо. Сразу хочу сказать, что у него не было разрешения на установление этой доски. У нас есть порядок – установление мемориальных досок иностранным гражданам рассматривается на федеральном уровне. Формально он не имел разрешения ни на доску, ни на митинг. У меня был с ним на эту тему разговор, я просил его не торопиться, получить соответствующие разрешения. В этой ситуации действия полиции были оправданы. Отдельно хочу отметить, что они были корректными и грамотными", – рассказал Накануне.RU Капустин.

Он также отметил, что его смутил и сам текст таблички.

"Если мне не изменяет память, "37-ому президенту США от благодарных жителей Дегтярска и Урала". Это просто уже эмоциональная и моральная оценка. Кроме того, я вот, кстати, не знаю довольных и благодарных президенту Никсону жителей Дегтярска", – подытожил он.

Добавим, что в 1959 году Ричард Никсон посетил Советский Союз с рабочим визитом. В маршруте посещений президента оказались города Свердловск, Дегтярск и Белоярская атомная электростанция. При посещении Дегтярска Никсон спустился в шахту. В честь того посещения активисты и решили установить табличку.

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"Действия полиции были корректными". Глава архивов - об инциденте с доской Никсону на Урале

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Теги: доска Никсону, Александр Капустин, Петр Кикилык



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Ранее 13.07.2019 20:15 Мск На Урале пенсионера задержали за попытку установить памятную табличку экс-президенту США

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