06 Августа 2020
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Орловские медики начинают итальянскую забастовку

Сотрудники Орловской станции скорой медицинской помощи с 15 июля начали итальянскую забастовку, то есть начнут работать на одну ставку и откажутся от переработок. Об этом сообщил глава профсоюза Дмитрий Серегин в соцсети "ВКонтакте".
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На такую меру медиков вынудила пойти политика оптимизации – 1 апреля была ликвидирована Станция скорой медицинской помощи при Плещеевской ЦРБ, слили с Орловской ССМП. В итоге персонал лишился дополнительных выплат, положенных при работе в сельской местности.

Хотя СМС по поводу низких зарплат врачей увидел в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин, поручивший провести проверку, обращение к руководству региона о сохранении выплат и доукомплектовании штата осталось без удовлетворительного ответа.

Медиков поддержала депутат депутат облсовета Валентина Остроушко, тогда как глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин недоволен тем, что медики политизируют ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU в марте этого года забастовку по итальянскому типу проводили медики Мошенской и Боровичской центральных районных больниц в Новгородской области, Можайской подстанции Московской областной станции "Скорой помощи", в июне - пензенской станции "Скорой помощи".

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Орловские медики начинают итальянскую забастовку

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Теги: Медики, Орёл, забастовка



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