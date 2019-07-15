06 Августа 2020
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Общество В России
диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

Минтруд готовит предложения о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ прорабатывает предложения по предоставлению россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации, сообщает "Российская газета".

На него получат право граждане от 40 лет.

В мае министерство обсуждало этот вопрос с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.

Напомним, согласно новому порядку, ежегодно будут проводиться профосмотры населению возраста 18 лет и старше, а также ежегодная диспансеризация для лиц от 40 лет.

Что касается лиц пенсионного и предпенсионного возраста, для них будет проводиться дополнительная диспансеризация.

Ранее, напомним, было подписано постановление правительства, позволяющие россиянам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.

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Минтруд готовит предложения о дополнительном выходном для россиян

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Теги: минтруд, выходной, диспансеризация



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