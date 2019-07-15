Минтруд готовит предложения о дополнительном выходном для россиян
Минтруд РФ прорабатывает предложения по предоставлению россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации, сообщает "Российская газета".
На него получат право граждане от 40 лет.
В мае министерство обсуждало этот вопрос с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.
Напомним, согласно новому порядку, ежегодно будут проводиться профосмотры населению возраста 18 лет и старше, а также ежегодная диспансеризация для лиц от 40 лет.
Что касается лиц пенсионного и предпенсионного возраста, для них будет проводиться дополнительная диспансеризация.
Ранее, напомним, было подписано постановление правительства, позволяющие россиянам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.