Минтруд готовит предложения о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ прорабатывает предложения по предоставлению россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации, сообщает "Российская газета".

На него получат право граждане от 40 лет.

В мае министерство обсуждало этот вопрос с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.

Напомним, согласно новому порядку, ежегодно будут проводиться профосмотры населению возраста 18 лет и старше, а также ежегодная диспансеризация для лиц от 40 лет.

Что касается лиц пенсионного и предпенсионного возраста, для них будет проводиться дополнительная диспансеризация.

Ранее, напомним, было подписано постановление правительства, позволяющие россиянам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу.