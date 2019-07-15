73-летний Петросян отпустил щетину и выгуливает дизайнерскую обувь

Перемены в личной жизни творят с людьми чудеса. Так, 73-летний юморист Евгений Петросян теперь носит молодежную обувь. В Instagram артиста накануне появилось фото, на котором он запечатлен в модных кожаных слипонах Fendi "с глазками". Дизайнерские ботиночки (которые в некоторых моделях, кстати, сзади украшены еще и металлическими шипами) стоят несколько десятков тысяч рублей. Их дедни-юморист сочетает с темно-синими штанами и далеко не молодежного вида свитером в клеточку. Ну, не все, как говорится, сразу. Зато щетину артист отрастил весьма мужественную, в комментариях не протолкнуться от комплиментов от поклонниц.