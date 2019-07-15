Житель Ямала погиб после того, как залез на столб линии электропередач

В Тарко-Сале пьяный мужчина забрался на линию электропередач и погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Вечером 14 июля в вечернее время в парке вблизи отделения скорой неотложной и медицинской помощи Пуровская центральной районной больницы рядом со столбом линии электропередач нашли тело 35-летнего мужчины, на котором были следы ударов током.

По предварительным данным, 13 июля погибший выпивал в парке вместе с друзьями. Когда захотелось развлечений, он забрался на столб ЛЭП, его ударило током. Доза электричества оказалась смертельной. Проводится доследственная проверка.