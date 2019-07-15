06 Августа 2020
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

Газета "Уралкалия" отмечена благодарностью от Союза журналистов России

Корпоративная газета "Уралкалия" "RU.DA" отмечена благодарственным письмом пермской краевой организации Союза журналистов России за эффективное партнерство в области коммуникационного сопровождения социально-значимых проектов, связанных с развитием Верхнекамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Корпоративной газете исполнилось 90 лет. Издание является старейшим в Верхнекамье. Газета начинала свой путь вместе с первенцем калийной промышленности - Соликамским калийным комбинатом. С 1929 года газета имела разные названия. Первое - "Советский калий". Первый номер вышел 15 июля 1929 года.

На сегодняшний день издание рассказывает о производстве и новых проектах, сотрудниках, их достижениях и интересах.

В честь юбилея издания в Березниках прошли праздничные мероприятия. Их участниками стали калийщики, ветераны и жители городов присутствия компании. Праздничные мероприятия и конкурсы будут идти еще неделю на производственных площадках. В корпоративных столовых планируется тематическое меню, "Здоровая пятница" в спорткомплексе "Уралкалия", ряд промоакций, Завершится юбилейный марафон 19 июля.

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Газета "Уралкалия" отмечена благодарностью от Союза журналистов России

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Теги: Уралкалий, газета, союз журналистов России



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