"Ищут пожарные, ищет милиция..." В Москве разыскивают мужчину, который поймал выпавшего из окна 2-летнего мальчика

"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице..." - это стихотворение Маршака как никогда кстати подходит под описание истории, которая произошла в Москве.

Там ищут мужчину, который спас выпавшего из окна 2-летнего мальчика, пишет Mash.

Инцидент произошел возле одного из домов на Тимирязевской улице. Мужчина, которого зовут Андрей, проходил мимо и услышал крики другого мужчины. Подняв голову, он увидел в одном из окон ребенка. В какой-то момент малыш потерял равновесие и выпал.

Андрей поймал ребенка на лету, после чего скрылся.

Сейчас спасителя ищут родственники мальчика и спасатели.