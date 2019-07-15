06 Августа 2020
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Общество Москва Москва
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

"Ищут пожарные, ищет милиция..." В Москве разыскивают мужчину, который поймал выпавшего из окна 2-летнего мальчика

"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице..." - это стихотворение Маршака как никогда кстати подходит под описание истории, которая произошла в Москве.

Там ищут мужчину, который спас выпавшего из окна 2-летнего мальчика, пишет Mash.

Инцидент произошел возле одного из домов на Тимирязевской улице. Мужчина, которого зовут Андрей, проходил мимо и услышал крики другого мужчины. Подняв голову, он увидел в одном из окон ребенка. В какой-то момент малыш потерял равновесие и выпал.

Андрей поймал ребенка на лету, после чего скрылся.

Сейчас спасителя ищут родственники мальчика и спасатели.

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"Ищут пожарные, ищет милиция..." В Москве разыскивают мужчину, который поймал выпавшего из окна 2-летнего мальчика

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Теги: Москва, Тимирязевская, ребенок, окно, выпал, спасение, мужчина



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