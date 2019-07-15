06 Августа 2020
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Курская Дуга (1943г.) Перед штурмом высоты (2016) | Фото: topwar.ru

Чубайс увидел востребованность сталинской концепции изучения Второй мировой

Профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс, брат Анатолия Чубайса, поддержал версию немецкой газеты Die Welt о ходе танкового сражения под Прохоровкой.
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Официальную точку зрения он в интервью "Голосу Америки", напротив, назвал "одной из многочисленных сфальсифицированных советскими идеологами историй о Второй мировой войне, подхваченных сегодня кремлевскими пропагандистами".

По мнению Чубайса, под Прохоровкой пострадали всего пять фашистских танков, из которых были полностью выведены из строя только два.

Соответственно немцы отступили не потому, что победили советские танкисты, а… из-за высадки американского десанта на Сицилии.

Доктор философских наук не ограничился оценкой событий на Курской дуге, но и назвал "сплошной мифологией" всю российскую концепцию освещения Второй мировой войны. Чубайс также увидел востребованность сталинской концепции и посетовал на существование "архивного ГУЛАГа".

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Чубайс увидел востребованность сталинской концепции изучения Второй мировой

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Теги: Чубайс, Прохооровка, Вторая мировая война, Великая Отечественная война



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