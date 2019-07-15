На Среднем Урале объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Свердловское региональное отделение "Российского Красного Креста" призвало уральцев к сбору помощи для пострадавших от сильнейшего наводнения в Иркутской области.

Напомним, наводнение началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, где из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. Сообщалось, что ликвидацию последствий паводка в Иркутской области закончат к 20 июля.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, пострадавшим в результате паводка необходимы продукты питания длительного хранения, средства гигиены, постельные принадлежности, белье, полотенца, одежда и обувь всех размеров, а также книги, игрушки, посуда, столовые приборы, строительный инвентарь и другое. Желающие также могут переводить средства на счет "Российского Красного Креста".

Напомним, ранее в Иркутской области возбудили дело на мэра, начавшего ликвидацию паводка со своего дома. После этого он подал в отставку.